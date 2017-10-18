Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yapan ilk Türk teknik direktör oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en yüksek puanına ulaştı. Siyah-beyazlı ekip daha önce 6 kez yer aldığı Devler Ligi’nde 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında 7 puan elde etmişti.

Bu sezon henüz 3. maçlar sonunda 9 puana ulaşarak kendi rekorunu kıran Kartal, Fransa deplasmanında da ilk kez kazandı. Beşiktaş, Fransa’da daha önce Auxerre, PSG, Marsilya ve Lyon’la oynadığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.

100’ü güldü

Kartal, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 100. maçı kazanmayı başardı. Dış sahadaki galibiyet sayısını 24’e çıkaran Beşiktaş, attığı gol rakamını da 114’e yükseltti.

Şenol Güneş tarihe geçecek

Devler Ligi’nde 3’te 3 yaparak tarihi bir başarıya imza atan Kartal, üst tur biletini alması halinde bu sevinci de tarihinde ilk kez Şenol Güneş’le yaşamış olacak.

Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlayan ilk teknik adam.

Devler Ligi grup aşamalarında 3’te 3 yapan ilk Türk hoca.

Beşiktaş’ın başında Avrupa’da en çok maça çıkan (21) çalıştırıcı.

Kartal’ın başında Avrupa’da 10 galibiyet alan ilk isim.