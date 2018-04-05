Şenol Güneş son kez Lens'e şans tanıyacak

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.

TALİSCA OYUN KURACAK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe maçının 11’ini yavaş yavaş netleştiriyor. Sarı kart cezalısı Atiba, Tolgay ve Oğuzhan’dan yararlanamayacak olan Güneş, orta sahada Medel-Necip ikilisini oynatacak. Önlerinde forma giyecek Talisca bu kez farklı bir görev alacak. Genelde “Sahte 9” olarak forvete daha yakın oynayan sambacıdan oyun kurmasını isteyen Güneş, Quaresma’nın yokluğunda iyice düşen isabetli orta sayısına ise çözüm arıyor.

GÜNEŞ, GÖRÜŞME ODASINA ALDI

TECRÜBELİ çalıştırıcı, Alanyaspor maçında oynatmadığı Jeremain Lens’e mecburi dönüş yapacak. Hollandalı yıldızla özel görüşmeler yapan Güneş’in tecrübeli isme son bir şans vereceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı formayla bir türlü bekleneni veremeyen Lens, şampiyonluk yolunda yüksek performansına ihtiyaç duyan takım arkadaşlarına kendisini kanıtlamak istiyor. Göztepe maçına çok iyi hazırlanan futbolcunun takıma tabela yapma sözü verdiği aktarıldı.

HERKES BİR ŞEYLER BEKLİYOR

ŞENOL Güneş’in görüşme odasına aldığı Lens’e şunları söylediği öğrenildi: “Geçen sezon ligin en iyi kanat oyuncusuydun. Bu sezon ligin en iyi takımına geldin. Herkes senden bir şeyler bekliyor. Alanya maçında taktik gereği 11’de başlatmadım. Bu hafta forma senin… Çık ve herkese gerçek Lens’i göster. Senin gibi değerli bir oyuncuya bu kadar düşük performans yakışmıyor. Sana en çok bugünlerde ihtiyacımız var. 3 puanı ve seni iyi oynarken görmeyi çok istiyorum.”

(Gunes)