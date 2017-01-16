Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nı kiralayacak

STAD HER MAÇ İÇİN KİRANACAK

18 Aralık 2016’da resmi açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Stadı’nda ilk resmi maçını oynamak için gün sayan Trabzonspor’un, devir işlemleri tamamlanana kadar stadı her maç için kiralayacağı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadı’nda oynamayı planlayan bordo mavililerin, bu konuda gerekli çalışmaları başlattığı belirtildi.

YAKLAŞIK 3 AY SÜRECEK



Şenol Güneş Kompleksi’ni eksiksiz olarak devralmak isteyen Trabzonspor'un bu nedenle, tüm eksiklikler giderilene kadar maç başı kiralama yöntemiyle karşılaşmaları burada oynayacağı bildirildi. Stadın kabul ve devir işlemlerinin devam ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da eksikleri gidermek için çalışmaları sürdürdüğü ve sürecin yaklaşık 3 ayı bulabileceği kaydedildi. Devir işlemleri ve eksikler tamamlanana kadar Trabzonspor maç başı kiralama ile Şenol Güneş Stadı’nda ev sahipliği yapacak.