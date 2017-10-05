Şenol Güneş, Talisca - Caner kavgası için iyi oldu dedi

Başkan Orman bu konuya çok kızsa da, Şenol Güneş olaya takılmıyor bile. Tecrübeli teknik adam iki futbolcunun takım ve kazanmak uğruna ettikleri kavgaların takımı her zaman ateşleyeceği görüşünü savunurken; Başkan Orman'ın, "Ceza konusunu gündeme getirelim mi?" dediği ortamda Güneş'in, "Oyuncular Şampiyonlar Ligine konsantre oldukları için ligi ikinci plana atmışlardı, bu iyi geldi" yanıtını verdiği öğrenildi.

(Fotomaç)