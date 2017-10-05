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Şenol Güneş, Talisca - Caner kavgası için iyi oldu dedi

Beşiktaş soyunma odasında Caner Erkin ile Talisca'nın yaşadığı tartışmanın yankıları devam ediyor.

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Başkan Orman bu konuya çok kızsa da, Şenol Güneş olaya takılmıyor bile. Tecrübeli teknik adam iki futbolcunun takım ve kazanmak uğruna ettikleri kavgaların takımı her zaman ateşleyeceği görüşünü savunurken; Başkan Orman'ın, "Ceza konusunu gündeme getirelim mi?" dediği ortamda Güneş'in, "Oyuncular Şampiyonlar Ligine konsantre oldukları için ligi ikinci plana atmışlardı, bu iyi geldi" yanıtını verdiği öğrenildi.

(Fotomaç)

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