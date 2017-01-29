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Şenol Güneş Tolgay'a onay verdi ancak...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, özel görüşme yaptığı Tolgay'a 'Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal' dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolgay Arslan'la özel bir görüşme yaptı.

Güneş, Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Tolgay'a, "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal. Ben sana güveniyorum, ayrılmanı istemiyorum" dedi.

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