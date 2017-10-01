Şenol Güneş, Trabzonspor karşısında Cenk ve Talisca'ya özel görev verdi

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, geçen hafta derbinin hakemi Ali Palabıyık’a saha kenarından sarf ettiği sözler sebebiyle PFDK’dan 1 maç ceza almıştı. Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı, cezasını bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde çekecek. Karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Güneş’in yerine takımı, yardımcısı Şeref Çiçek yönetecek.

Fırtına’yla oynanacak maç öncesinde dün yapılan taktik idmanında takımına son taktiği veren 65 yaşındaki çalıştırıcı, RB Lepizig mücadelesinde olduğu gibi oyuncularından erken gol bulmalarını istedi.

Uzaktan vuruşlarla...

Maçın başlama düdüğüyle birlikte özellikle hücum hattında görev yapan isimlerin ileri bölgede yoğun baskı kurmasını ve ön libero hattındaki oyuncuların da takım arkadaşlarını geriden desteklemesini isteyen Güneş, usta gol ayaklarıyla erkenden Trabzon filelerini sarsmak istiyor. Başarılı hocanın bu konuda takımın milli golcüsü Cenk Tosun’a özel görev verdiği, Anderson Talisca’nın da uzaktan vuruşlarla skora katkı yapmasını istediği belirtildi.

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