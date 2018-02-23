Şenol Güneş ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın teknik direktörleri Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, iki takımın teknik direktörleri Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın sevkine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada sevk raporları şu şekilde belirtildi;
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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