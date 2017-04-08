Şenol Güneş ve Olcay Şahan ilk kez...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da kart cezalısı N'Doye'un yerine forvette Rodallega görev yaptı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı kadrosuna göre 4 oyuncu değişikliği yaptı. Yanal, cezası nedeniyle geçen hafta takımda yer alamayan Yusuf Yazıcı, Pereira ve Uğur Demirok'u Beşiktaş maçında sahaya sürdü.

Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen son haftaların golcü ismi N'Doye, Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Bu futbolcunun yerine Kolombiyalı futbolcu Rodallega 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray maçında yedek kulübesinde oturan, Çaykur Rizespor maçında da son 18 dakika oyuna giren Rodallega, 2 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

- Beşiktaş'ta aynı kadro

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta ligde 3-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine, Trabzonspor mücadelesinde de görev verdi.

Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabricio, Trabzonspor karşısında 11'de yer aldı.

Teknik direktör Güneş, hafta başından beri tedavisi yapılan İspanyol kaleciyi, kendini iyi hissetmesi üzerine Trabzon deplasmanında görevlendirdi.

Güneş, 25. haftadaki Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Vincent Aboubakar'ın cezası sona ermesine karşın, forvette Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

- Güneş'in Medical Park Arena'da ilk maçı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi adının verildiği komplekste yer alan Medical Park Arena'da ilk maçına çıktı.

Futbolculuk kariyerinde bordo-mavili takımın uzun yıllar kalesini koruyan ve teknik direktörlüğünü yapan Güneş, kendi adını taşıyan komplekste bulunan ve 18 Aralık'ta açılışına geldiği statta ilk maçında, siyah-beyazlı takımın başında görev aldı.

- Olcay, eski takımı Beşiktaş'a karşı

Trabzonspor'a devre arasında Beşiktaş'tan transfer olan Olcay Şahan, eski takımına karşı forma giydi.

Ligde siyah-beyazlı formayı en son 15. haftadaki Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasında giyen Olcay, eski takımı karşısında duygusal bir maça çıktı. Olcay, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Karşılaşma öncesi Olcay Şahan'ı önce Trabzonspor taraftarları daha sonra da Beşiktaş taraftarları tribünlere çağırdı. Trabzonspor taraftarları Olcay Şahan'ı tribüne çağıran Beşiktaş taraftarlarını alkışladı.

- Medical Park Arena kapalı gişe

Trabzonsporlu taraftarlar, yeni statları Medical Park Arena'da oynadıkları 5. maça da büyük ilgi gösterdi

Karşılaşmanın biletlerini 1 gün önceden tamamen tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik stadı doldurdu. En son sahasında yaptığı Galatasaray maçında 33 bin 809 taraftara oynayan bordo-mavililer, Beşiktaş mücadelesinde daha fazla desteği arkasında buldu.

İl spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararın ardından Beşiktaş taraftarları da tribünde yer aldı. Yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Medical Park Arena'da takımlarını yalnız bırakmadı.

- Taraftarlardan koreografi

Trabzonspor taraftarları, yeni statlarındaki ikinci koreografiyi Beşiktaş maçı öncesi gerçekleştirdi.

Doğu tribününde "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev" ifadelerinin de yer aldığı koreografide, ön planda Trabzonsporlu futbolcuların bu sezonki bir gol sevinci, arkada ise "Dozer" lakaplı unutulmaz futbolcu Cemil Usta ve 2005 Haziran'da vefat eden sanatçı Kazım Koyuncu'nun fotoğrafları yer aldı.

Maç öncesi kolbastı ekibi, oyunlarıyla taraftarları eğlendirdi.

- Dostluk yemeği

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, maç öncesi Beşiktaş Kulübü Yönetim Kuruluna dostluk yemeği verildi.

Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, asbaşkan Ahmet Çubukçu, genel sekreter Gençağa Meriç, yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen, Coşkun Bülbül, Okan Alemdaroğlu, Özer Bayraktar ve Adem Beder ile Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlıların yöneticileri katıldı.

Yemekte iki kulüp yetkilileri birbirlerine başarı dileyerek maç anısına çeşitli hediyeler sundu.

- Trabzonspor, AA pankartı ile sahaya çıktı

Trabzonsporlu futbolcular, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yılını kutladı.

Bordo-mavili futbolcular, maç öncesi seremoniye "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan, 21 yaş altı takımları arasındaki karşılaşmada Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.