Şenol Güneş ve Ümit Özat bir kez daha tartıştı
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın sonlarına doğru saha kenarında kıs süreli bir gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki maçın son anlarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Mücadelenin uzatma dakikaları oynanırken, Gençlerbirliği sağ kanattan bir korner kazandı. Konuk ekipte Ahmet Oğuz taç atışı için kenara gelirken, oyuncularını uyaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş nedeniyle atışı kullanamadı. Bu pozisyonda Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Şenol Güneş'e tepki gösterirdi. Dördüncü hakem ve orta hakemin hemen müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlendi.
Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam ederken, Beşiktaş tribünleri Ümit Özat'a tepki gösterdi.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.