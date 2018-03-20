Şenol Güneş yaz dedi Şeref Çiçek bol bol not tuttu

Şampiyonluk yarışında Başakşehir deplasmanında kritik bir yenilgi alan ve derbiden çıkan beraberlik sonucunu fırsata çeviremeyen Beşiktaş'ta, 90 dakikanın ardından Şenol Güneş rüzgarı esti. Maç esnasında ve sonrasında bir hayli sinirli olduğu görülen deneyimli çalıştırıcı belki de ilk kez takımını toplantısında ağır bir şekilde eleştirdi. Oyuncularına yönelik eleştiri dozunu yüksek tutan Güneş soyunma odasında da lafını sakınmadı.

Öğrencilerini teker teker eleştiren tecrübeli teknik adam, "Bu oyunla şampiyon olmayı hayal ediyorsanız, o rüyadan çabuk uyanın. Bu şekilde istediğimizi alamayacağımızı siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu maçla ilgili isteklerimi kimse yerine getirmedi. Demek ki beni dinlememişsiniz ve kendinizi iyi hazırlamamışsınız. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum" diye konuştu.

'HATALARA ÇOK SİNİRLENDİ'

Oyuncularının bu kadar kötü bir performans göstereceğini beklemeyen ve bariz hatalara oldukça sinirlenen Şenol Güneş, yardımcısı Şeref Çiçek'e de maç içinde sık sık not tutturdu.