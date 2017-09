Şenol Güneş: Yeni transferler Kasım ve Aralık ayında hazır olur

Negredo, Lens, Medel ve Orkan’dan kasım ve aralık aylarında tam randıman alacaklarını söyleyen Şenol Güneş, “Bu da Şampiyonlar Ligi’nin en kritik dönemlerine denk geliyor. Herkes aynı seviyeyi yakaladığında tempomuz çok yükselecek” diye konuştu.

Ligde ve Avrupa’da istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferlerin formu konusunda tarih verdi. Güneş, kasım-aralık aylarında formlarının zirvesine çıkacağını umut ediyor. Tecrübeli hocanın kurmayları ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Negredo, Lens, Medel ve Orkan, yavaş yavaş takıma alışmaya başladı. Bu oyunculardan tam randıman alacağımız dönem, Şampiyonlar Ligi’nin en kritik zamanlarına denk geliyor. Kadrodaki herkes aynı seviyeye geldiğinde Beşiktaş’ın temposu çok yüksek olacak. Takım ritmine yaklaşıyor ama daha çok eksiğimiz var. Çalışmamız gerek. Her zaman daha iyisini yapmalıyız” diye konuştuğu öğrenildi.

Beşiktaş’ın ritmini bulduğu an hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi grup maçlarını aynı tempoda götürebileceğini de söyleyen Şenol Güneş’in, “Havaya girmeyeceğiz. Sezona maç maç bakarım. Şu an için önemli olan Konyaspor maçı. Her maçı kazanmak üzere çalışmalıyız. Hedefe varılmadan bu iş oldu bitti diyemeyiz. O yüzden rehavet olmayacak. Geçen sezon bazı haftalarda rehavetin bize nasıl pahalıya patladığını herkes biliyor. O yüzden daha çok çalışmak lazım” dediği ifade edildi.

(Skorer)