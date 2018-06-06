Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş yönetimi uyardı: Bu yaz akşam pazarına kalmayalım

Yönetimden bir sağ bek, bir forvet bir de Talisca’nın yerine 10 numara isteyen Şenol Güneş, “Kadro kalitemiz şampiyonluk için yeterli. Bu 3 transferin erken bitmesi elimizi güçlendirir” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

3 NOKTA TRANSFER İSTEDİ

GEÇTİĞİMİZ hafta tatilden dönen Şenol Güneş'in yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve elindeki kadronun çok iyi olduğunu ifade ederek, 3 noktaya transfer istediği öğrenildi. Sağ beke Rafael’i çok isteyen kurt hoca, kulübün menfaatleri doğrultusunda bedava gelecek bir Opare’ye de hayır demeyecek. Talisca’nın yerinin doldurulmasını isteyen Güneş, bir de santrfor transfer edilirse mevcut kadroyla yeniden şampiyon olabilecek güçte olduklarının altını çizdi.

AMAN AKŞAM PAZARINA KALMAYALIM

GÜNEŞ’İN yöneticilere şunları söylediği aktarıldı: “Kadromuz ligin en iyi kadrosu. Bu kadroyu korumayı başarırsak, şampiyonluğun en büyük favorisi yine biziz, tabi geçen sezon ki hataları yapmamak kaydıyla... Talisca’nın yerine bir 10 numara isterim. Gol yollarında etkili bir de forvet. Çok fazla transfere gerek yok. Ama oyuncu satışı olursa muhakkak yerlerini doldurmalıyız. Önemli olan transferin erken bitmesi... Bu yaz akşam pazarına kalmayalım.

(Gunes)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA