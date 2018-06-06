Şenol Güneş yönetimi uyardı: Bu yaz akşam pazarına kalmayalım
Yönetimden bir sağ bek, bir forvet bir de Talisca’nın yerine 10 numara isteyen Şenol Güneş, “Kadro kalitemiz şampiyonluk için yeterli. Bu 3 transferin erken bitmesi elimizi güçlendirir” dedi.
3 NOKTA TRANSFER İSTEDİ
GEÇTİĞİMİZ hafta tatilden dönen Şenol Güneş'in yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve elindeki kadronun çok iyi olduğunu ifade ederek, 3 noktaya transfer istediği öğrenildi. Sağ beke Rafael’i çok isteyen kurt hoca, kulübün menfaatleri doğrultusunda bedava gelecek bir Opare’ye de hayır demeyecek. Talisca’nın yerinin doldurulmasını isteyen Güneş, bir de santrfor transfer edilirse mevcut kadroyla yeniden şampiyon olabilecek güçte olduklarının altını çizdi.
AMAN AKŞAM PAZARINA KALMAYALIM
GÜNEŞ’İN yöneticilere şunları söylediği aktarıldı: “Kadromuz ligin en iyi kadrosu. Bu kadroyu korumayı başarırsak, şampiyonluğun en büyük favorisi yine biziz, tabi geçen sezon ki hataları yapmamak kaydıyla... Talisca’nın yerine bir 10 numara isterim. Gol yollarında etkili bir de forvet. Çok fazla transfere gerek yok. Ama oyuncu satışı olursa muhakkak yerlerini doldurmalıyız. Önemli olan transferin erken bitmesi... Bu yaz akşam pazarına kalmayalım.
(Gunes)
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