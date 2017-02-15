Şenol Güneş: Zor bir maç olacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Shva ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve takımın önemli isimlerinden Cenk Tosun basın toplantısında konuştu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Rakimiz grubundan ikinci olarak çıktı, biz de Şampiyonlar Ligi'ndeN geldik. Rakibimizin geldiği gruba bakarsak Southampton, Inter ve Sparta Prag'ın olduğu gruptan çıktılar. Bu önemli bir şey. Kendi liginde de lider durumdalar. Onlar için küçük bir şehrin büyük takımı diyebiliriz. Takımın yaş ortalaması yüksek olmasına rağmen tempolu oynayabiliyorlar. Hızlı oyuncuları var ve iyi bir takımlar biz de iyi bir takımız yarın zor bir maç olacak.

"INTER VE SOUTHAMPTON MAÇLARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ YAPTILAR"

Beer-Sheva'nın Avrupa'da isminin anılmamasının normal olduğunu söyleyen Güneş, "Maccabi daha çok bilinen bir takım ama son dönemde Hapoel Inter ve Southampton maçında kazanıp büyük sürpriz yaparak daha fazla tanınmaya başladı"

"0-0'A BAĞLAYALIM"

Rakibin gol yememek için sahaya çıkacağı hatırlatılan Güneş, "0-0'a bağlayalım o zaman mağlubiyetten daha iyidir."

"İKİ İYİ TAKIMIN MÜCADELESİ OLACAK"

2 takımın da son maçlarda kötü sonuçlar aldığını hatırlatılan başarılı hocai "Sonuçta iki takım da lider. Bu yüzden iki iyi takımın mücadelesi olacak."

"HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK"

UEFA Avrupa Ligi'nde uzun hedeflerini olmadığı belirten Güneş, "Bizim hedefimiz ilk önce turu geçmek. Daha 32 takım arasındayız."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENMEK ETKİLEDİ"

Şampiyonlar Ligi'nden de elenmelerine üzüldüğünü söyleyen Güneş, "Gruptan çıkmayı bekliyorduk ama elendik. Bu bizi etkiledi ama şimdi UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Burayı düşünüyoruz" "dedi.

"ÖNEMLİ OLAN OYNAYANLARIN OYNAMAYANLARI ARATMAMASIDIR"

Eksik oyuncuların çokluğu sorulan Güneş, "Lig uzun bir maraton bunlar olacaktır. Önemli olan oynayan oyuncuların oynamayanları aratmamasıdır." dedi

"ÖNEMLİ OLAN LİG"

Avrupa Ligi'nin Beşiktaş'ı sekteye uğratıp uğratamayacağı sorulan Güneş, "Biz daha önce gerideydik daha sonra yakaladık. Önemli olan sonunda şampiyonluk olmaktır. Çarşamba - Pazar kim oynayacak kim sakatlanacak bunu bilemeyiz? Lig ve Avrupa'dan hangisini isterseniz diye sorarsanız ben daha önce de ligi istediğimi söylemiştim.