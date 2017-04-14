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Fransızlar Şenol Güneş'in basın toplantısı yapmasını engelledi

Lyon - Beşiktaş maçından sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Şenol Güneş'e Fransızlardan 'Süre doldu' tarzında küstah bir davranış sergilendi.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş uzun süre 1-0 önde devam ettiği Lyon deplasmanında 70 saniyede 2 gol kalesinde görerek sahadan boynu bükük ayrıldı.

Maç sonrasın siyah beyazlı takımın tecrübeli hocası Şenol Güneş'in düzenledği basın toplantısında skandal anlar yaşandı. Yaklaşık 20 dakikaya yakın süren toplantıda Fransız yetkililer son soru öncesi tecrübeli teknik adama basın toplantısının süresinin dolduğunu belirtti.

Şenol Güneş son soruyu cevaplamasının ardından Fransız yetkililere 'Kaç dakika basın toplantısı 15 mi?' diyerek tepki gösterdi.

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