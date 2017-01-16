Quaresma'dan Şenol Güneş'e tepki
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçında oyundan çıkınca tepki gösterdi.
Portekizli oyuncu, 70. dakikada Şenol Güneş tarafından kenara alınınca, eldivenlerini Şenol Güneş'in önüne doğru fırlattı.
İlk yarıda bir sarı kart gören Ricardo Quaresma'nın yerine 70. dakikada Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.
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