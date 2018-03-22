Şenol Güneş'in Emmanuel Adebayor'u veto ettiği ortaya çıktı

Togolu yıldız transfer hikayesini aynen şöyle anlatmıştı: "Menajerim Beşiktaş'ın teklifi için beni aradı ve kontratı gönderdi. Teklifi birlikte inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve onlar da kabul ettiler. Her şey yolundaydı ve artık Beşiktaş için oynayacaktım. Hemen uçak biletimi aldım, İstanbul'a gitmek için artık sadece saatler kalmıştı...

ONU ALARAK RiSKE GiREMEM

Nedenini bilmediğim sebepten dolayı Beşiktaş son anda teklifini geri çekti. Ben de 'Madem biletim var, İstanbul'a gidelim' dedim. Sonra İstanbul ekiplerinden Başakşehir bana ulaştı ve el sıkıştık."

Başkan Orman'ın Adebayor'la anlaştığı ama Demba Ba'da olduğu gibi Şenol Güneş'in Togolu oyuncuyu veto ettiği ortaya çıktı.

Göztepe'de yeniden doğan Ba'yı "1 yıldır top oynamayan adam istemiyorum" diye aldırmayan Güneş'in; Adebayor için de, "1 yıldan fazladır top oynamıyor, riske giremem" diye bu transfere olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

Başakşehir'in 34 yaşındaki forveti Adebayor, bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Togolu yıldız, 2 de asist yaptı ve toplam 31 gole direkt katkıda bulundu.

(Sabah)