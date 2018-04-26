Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş'in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, derbi maç nedeniyle Güneş, Caner, Quaresma ve Tolga’nın ifadesini aldı. Güneş, “Mağdur değilim şikayetçi de değilim” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Şenol Güneş ile Tolga Zengin, Caner ve Quaresma için sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma nedeniyle dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERİLDİ

Savcılık yetkilileri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Siyah-Beyazlı futbolculardan Tolga Zengin, Quaresma ve Caner Erkin'in mağdur sıfatıyla ifadesini aldı. 3 futbolcuya şikayetçi olup olmadıkları soruldu.

GÜNEŞ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Futbolcuların ifadesini başvurulduktan sonra bu kez Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirildi. Güneş bu görüşmede, "Mağdur değilim, şikayetçi de değilim" açıklamasını yaptı.

GÜNEŞ'İN İFADESİ KISA SÜRDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu açıklamasından sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Şenol Güneş ardından takımın başında idmana çıktı.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA