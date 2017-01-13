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Jorge Jesus Beşiktaş'a mı?

Beşiktaş'ın gelecek sezon Şenol Güneş'le yolların ayrılması halinde oluşacak boşluğu Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Jesus'la doldurmak istediği iddia edildi.

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Portekiz'in Diario de Noticias gazetesi'nin iddiasına göre; Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz haftalarda 62 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'deydi.
 
Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon olası ayrılığı sonrası alternatifleri hazırda tutan Siyah-Beyazlı yönetimin, Sporting deneyimli hocasını takımın başına getirmek istediği belirtildi.
 
Sporting'den 6 milyon Euro kazanan, ancak bu kazancının %45'i vergiye giden Jorge Jesus'a, Portekiz'de kazandığı ücretten biraz daha fazlasının teklif edildiği iddia edilirken, Türkiye'de %15 olan vergi oranı nedeniyle Jorge Jesus'un bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
 
Fenerbahçe'yi reddetmişti...
 
Haberde, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Türkiye'deki şampiyonluklara ambargo koyan ve sürekli Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hedefleyen bir takım kurma hedefinde olduğu ve bu nedenle Jorge Jesus'a yöneldiğine dikkat çekildi.
 
Son olarak Jorge Jesus'un, iki sezon önce Benfica'dan ayrıldığında Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamla ilgilendiği ancak 62 yaşındaki çalıştırıcının, sarı lacivertlilerin teklifini geri çevirip Sporting Lizbon' imza attığına değinildi.
 
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