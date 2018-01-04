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Şenol Güneş'ten Balotelli'ye veto

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mario Balotelli'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mario Balotelli'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında yaptığı açıklama Balotelli'yi karakter olarak beğenmediğini ifade eden Güneş, bu düşüncesinde değişiklik olmadığını ifade etti.

Balotelli'nin oyuncu olarak çok kaliteli olduğunu ifade eden Güneş, "Balotelli'nin oyunculuğunu zaten tartışmıyorum, benzeri karakterde bazı oyuncular da var. Aldığım bilgiler, kendisine ve etrafına zarar verebilecek durumda olduğu yönündeydi, şu anda da bu görüşteyim. Nasıl oyuncu? İyi oyuncu. Bedava mı alıyorsunuz? Hayır. Şimdi büyük bir soru işareti. Alalım mı, almayalım mı? Sorunlu oyuncu. Etrafına zarar veriyor, iyi çocuk ama karakter olarak bize uymayabilir. Jaja ile de ilgili Trabzonspor'da benzer sorunlar yaşadım. Balotelli ile ilgili şu anda düşüncelerim aynı; olumsuz ama yönetim alırsa da oynatırım" dedi. 

Sporx

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