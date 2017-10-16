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Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık!

Gençlerbirliği maçında çok durgun olan ve 39.5 derece ateşi olan Şenol hoca doktorların uyarılarını dinlemeyip kulübedeki yerini aldı.

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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta teknik direktör Şenol Güneş’in durgun tavrı gözlerden kaçmamıştı. Her karşılaşmada saha kenarındaki hareketliliği ile dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcının yorgun hali siyah-beyazlı yöneticilerde de merak uyandırmıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı.
 
Şenol hoca karşılaşmanın olduğu gün ciddi şekilde hastaydı. Doktorların uyarılarına karşın hastaneye gitmek istemedi. Hasta olduğunun duyulmasını da istemeyen Güneş, 39.5 derece ateşi olmasına rağmen büyük bir fedakârlık örneği gösterip takımının başında sahaya çıktı. (Şampiy10)

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