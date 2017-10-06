Şenol Güneş'ten Caner-Talisca kavgasının ardından flaş karar
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basının Caner - Talisca kavgasını abarttığı düşüncesiyle Ümraniye'yi medyaya kapattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner-Talisca kavgasından sonra basın mensuplarının tesislere girişini yasakladı.
Deneyimli teknik adam, Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin ile Talisca'nın kavgasının medyaya sızması ve olayın abartıldığını düşünmesi nedeniyle Ümraniye Nevzat Demir tesisleri'ni basına kapattı.
Tecrübeli hoca daha önce de herkesin gözü önünde tartışan Caner ve Cenk ile ilgili haber yapıldığı için medyaya tavır almıştı.
(Habertürk)
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