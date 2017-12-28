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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-1 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Güneş "2017'de Şampiyonlar Ligi'nde ve kupada kupada iyi durumdayız, ligde gerideyiz. 2018'de yeniden başlayıp ligde daha iyi sonuçlar alıp, şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için çalışacağız; önceliğimiz bu olacaktır. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Başta yönetim ve başkanı tebrik ediyorum. Taraftar destek oluyor. Dostluk içinrde futbol oynamaya çalıştık. Herkesin beğenisini aldıysak ne mutlu bize" dedi.

Domagoj Vida'nın alınması ve Cenk Tosun'un Everton'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili konuşan Şenol Güneş "Geldiğimiz ilk günden beri stopere bir oyuncu düşündüğümüzü söylemiştik. Elimizde Mitrovic var ama daha farklı bir oyuncu olmasını istemiştik. Vida 1,5 yıldır konuşuluyordu, şimdi bonservissiz alındı. Oyuncu verip, oyuncu almak istemiyorum. Ekonomik anlamda kararı yönetim verecektir ama benim önceliğim eldeki oyuncuların bu takımı taşıyabilmesi ve başarabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun ile ilgili soruyu yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü "Transferle ilgili konuşulmasını doğru bulmuyorum, şu anda böyle bir şey bana gelmedi. Takımımdan memnunum. Hiçbirinin gitmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

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