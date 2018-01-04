Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Arda Turan açıklaması

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2017 de güzel işler yaptık. 2018 yılında beklentilerimiz var. Yetenekli, zeki ve karakterli oyuncularımız var. Şampiyon olmayı düşünen bir takımımız var. Yaptığımız işten heyecan duyuyoruz ve başarı getirmesini bekliyoruz. Bu zamana kadar zor günlerimiz oldu ve hiç bir zaman mazaret üretmedik. Çözümleri daha fazla öne çıkarmak istiyoruz. Takım olarak da kulüp olarak da yeni başarılar elde etmek istiyoruz'

'Geçmişi artık unuttuk. Kendimizin ve herkesin keyif alacağı oyun ile bunu başarmak istiyoruz. Yaptığımız işi çok beğeniyoruz. Bu işi yapıyorsak dünyaya açılmalıyız. Doğru futbolcuları, doğru işlerle birleştirince başarı geliyor. Seyirci iyi futbol ve oyun izleyerek keyif almak istiyor. Biz de onları mutlu etmek için olağanüstü çalışmalıyız'

POLEMİĞE DEĞİL, SAĞDUYUYA İHTİYACIMIZ VAR

"Hep ayakta kalacağız. Geçmişi siliyoruz ve yeniden başlıyoruz. Şampiyon olmak, şampiyon gibi yaşayarak olunur. Hedefimiz ilkemizden ve felsefemizden vazgeçmemek. Doğru işler yaparak şampiyon olmak istiyoruz. Güzel oyun ve iyi sonuç bekliyorum. Yıldızlara uzaktan bakmak yerine o yıldızlardan 1 tanesini almak istiyoruz. Artık hep bakan olmak istemiyoruz. Eğitim ve yarışmayı birlikte yapacağız. Futbolcularımızın özgürlüğü ve sorumlulukları olacak. Tesadüfen iş yapıp, tesadüfen sonuç almak istemiyoruz. Saha sınırlarının içerisinde kalacağız ama yaratıcılıkta sınır tanımayacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Dürüstlük ve cesaret birlikte olacak. Herkesin takdir ettiği taraftarı her zaman fair-play çerçevesinde görmek istiyoruz. Geçmişe değil, geleceğe bakacağız. Rakiplere saygılı olacağız ama yarışacağız. Spor medyasının hem destekleyici, hem de yaratıcı olmasını istiyorum. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Polemiğe değil, sağ duyuya ihtiyacımız var. İkinci yarı daha iyi dil ve güler yüz kullanarak güzel maçların olduğu bir yarış bekliyorum. Takım olarak beklentimiz şampiyon olmaktır" dedi.

'CENK'E HAYIRLI OLSUN DİYORUM'

Cenk Tosun transferiyle ilgili soruya ise Şenol Güneş şu yanıtını verdi:

'Kulübün patronu ve yönetim biçimi vardır. Hepimiz görev adamıyız. Şu an daki kadroya bakarsak ben buraya oyuncu almak istiyorum ama ekonomiyle ilgili. Kamuoyunda al al denir iki ay sonra sat sat deniliyor. Bu konuda kararı başkan ve yönetim kurulu verir. Oyuncu alınamadığı için oyuncu gitmesini de istemem. Cenk'e hayırlı olsun diyoruz, eğer kesinleşmişse. Hem üzüldüm hem sevindim. Çok karakterli, iyi bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz Cenk'in ayrılacak olmasından dolayı. Cenk'in ilk senesini hatırlarsanız ne zaman sahaya gireceğim diye hareket ediyor. Biraz bozulmuştu. O bozulmayı yapmazsa önü açık. Bu her oyuncu için derslik bir olay. Altın çamura bulansa da altındır. Cenk en iyi yere gitsin, para kazansın. En önemlisi orada iz bıraksın. İsterdim ki burda kalsın niye gitsin. Cenk'ten para artarsa oyuncu alalım, ekonomik. Ben genel konuşuyorum. Alıp harcayasaksak neden gönderelim, böyleyse istemem ki gitmesini. 1 golcü daha olmasında yarar var.

'ARDA'YI İSTEMİYORUM DİYE BİR LAFIM YOK'

Şu anda Arda, kariyer olarak Cenk'in önünde. Bir yanlış yapmıştır. İstemiyorum diye bir lafı da yok. Beşiktaş, Arda'yı veya Messi'yi alırsa hayır mı diyeceğim." "Arda'yı Şenol Güneş istemiyor" diye bir şey yok. Onu istemeyen antrenör olmaz.