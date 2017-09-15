Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: Casillas'ı çaresiz bıraktın yapma böyle şeyler!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en flaş galibiyetine imza atan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto dönüşü uçakta esprileri art arda patlattı.

Siyah-beyazlı teknik adam dönüş yolunda karşılaşmanın tekrarını izlerken, talebelerine de takılmadan edemedi. Güneş, maçın ilk golünü atan Talisca'ya, "Eskiden ayaklarını çalıştırıyordun, şimdi kafanı çalıştırmayı da öğrendin" diye takılırken, gecenin golünün sahibi Cenk'e ise, "Öyle bir vurdun ki, Casillas topu ancak filede gördü. Böyle şeyler yapma" esprisini patlattı. Bu arada kulübün sosyal medya hesabından, 19 kezle Avrupa'da Beşiktaş'ın başında en çok maça çıkan teknik direktör olan tecrübeli hoca için, "Nice Güneş'li günlere" başlıklı video paylaşıldı.

'KİEV MAĞLUBİYETİ BİZİ OLGUNLAŞTIRDI'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde hem zihinsel hem de tecrübe olarak olgunlaştıklarını vurguladı. Tecrübeli hoca, "Artık yeteneklerimizi sahada soğukkanlılıkla sergileyebiliyoruz. Bu takımda şampiyon karakteri var. Geçen sezon Kiev'e yenilerek gruptan çıkamamak bizi üzmüş, bir o kadar da olgunlaştırmıştı" dedi. Takımın durumunu da değerlendiren Güneş, "Porto karşısındaki ciddiyeti ve performansı diğer maçlarda da tekrarlamalıyız" demekle yetindi.

GECENİN EN ORGANİZE 2. GOLÜ BABEL'DEN

Beşiktaş'ın Babel'in ayağından Porto'ya attığı 3. gol sadece karşılaşmanın değil Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en organize gollerinden biri oldu. Siyah-beyazlı takımın galibiyetini perçinleyen bu golde tam 17 başarılı pas yapıldı ve en fazla pasla atılan ikinci gol oldu. İlk haftanın en organize golü ise Paris Saint Germain'in 180 milyon Euro'luk yıldızı Mbappe'den geldi. Fransız yıldız, Celtic maçında 18 pas sonunda ağları havalandırmıştı.

ABOUBAKAR ÇILDIRTTI

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen, sezon başında ise Porto'ya dönen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası yaptıkları Portekiz'de olay oldu. Maçın ardından siyah-beyazlı takımın soyunma odasına giderek, gülücükler dağıtıp, Beşiktaş'ta görmeye alışık olduğumuz gol sevincini yapan Kamerunlu golcüye Porto taraftarları büyük tepki gösterdi. Taraftar, Aboubakar'ın artık Porto'da yeri olmadığını belirtti.

(Sabah)