Şenol Güneş'ten çok sert sözler

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in maçın ardından yaptığı sert yorumlar:

"İlk 10-15 dakikalık bölümde bütün provokasyonlara rağmen oyunu toparladık. Anormal işler oldu ama olabilir. Fakat, oyun kontrolü bizdeyken iyi yonuyorken gereksiz bir oyuncunun dışarı atılması oyunun üstünlüğünü rakibe verdi. 11'e 10 olunca Fenerbahçe iyi oynuyor. Çıkarken top kaybından yediğimiz gol rakibi öne geçirdi.

1-0 geri düşünce olumsuzluklar daha fazla oldu. Rakibi tebrik etmek bile doğru değil ama kazanan bir takım var, o da Fenerbahçe oldu. Bu sahaya çıkarken maçtan evvel oyuncularımla gurur duyuyordum, bugün de duyuyorum. Hataları var, eksikleri var. Provoke edildikleri zaman daha sabırlı olmaları gerekiyor. Tam tersine provoke etmeleri gerekebilir. Bunlar doğru değil ama maalesef böyle... Sadece futbol oynamanın yetmediğini, provakasyonlara karşı da gelmek durumundasınız."

"FUTBOL OYNAMADAN, BAZI İŞLER YAPARAK..."

"Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Kırmızı karttan sonraki sarı kartı rahat veren hakem, maçın başında hiçbir kart vermedi. Lens'in attığı ve iptal ettiği golde oyunu durdurup oyuncuya kart göstermedi. Geçen sene Trabzon maçında aynı hakemdi, Ricardo'yu sarı karttan attı. Skora göre maç yönetmeye çalışıyor.

Bizim yanlışlığımız, eksikliğimiz var. Hakem yanlış da yapsa, iyi de yapsa oyunumuzla önde olacağız. Mazeretleri hakem üzerinden, rakip üzerinden yapmak doğru değil. İyi futbolcularız, iyi takımız, böyle devam edeceğiz. Rakibin bu tip provakasyonlarına karşı soğukkanlı olmak gerekir. Bazı oyuncuların yaptığı gibi. Futbol oynamasan bile rakip oyuncular gibi bazı işleri yaparak görevini yerine yetirmek gerekir."

"KJAER İLE İŞİM YOK, NEREDEN ÇIKTI! RVP İYİ PROFESYONEL OLMUŞ"

"Benim Kjaer ile işim yok ki, onun ne işi var orada. Nereden çıktı anlamadım ki. Ben Robin van Persie'ye, "Bunun provakasyonlarına neden kapılıyorsunuz, Neden bunun provakasyonlarına düşüyorsunuz. Attırdınız kendinizi, niye sinirleniyorsunuz" dedim. Türkçe mi biliyormuş Simon Kjaer. Ne anladı, onla hiç ilgisi yok ki. Benim üstüme niye geldi anladım. Karşı tarafa konuşuyorum, oyuncularımla. Aynı şeyi Robin van Persie de maç içinde yaptı. Robin van Persie'nin konuşmaları, tavırları, itişleri, gülmeleri, hareketleri, davranışları bir garipti. İyi profesyonel olmuşlar, Türkiye'yi iyi tanımışlar. Hakem de bunlara izin verdi. Beğendiğim bir oyuncuydu, şaşırdım. Ben hatalıyım, değilim, sanane. En sakin buymuş. Sanane!"