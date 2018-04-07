Şenol Güneş'ten Emre Mor'a veto!
Bir çok Türk fubolcunun kariyerinde dönüm noktası olan Şenol Güneş milli futbolcuyu veto etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Başkan Orman'ın Emre Mor için düşüncelerini sorduğunda verdiği cevap şaşırttı. Tecrübeli hocanın Emre Mor transferiyle ilgili, "Gördüğüm en yetenekli futbolculardan birisi ama maalesef sıkıntılı bir isim. Yedek kaldığı anda Kerim gibi sıkıntı çıkarır, onunla çalışmak istemem" dediği iddia edildi.
(Fotomaç)
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