Şenol Güneş'ten Eto'o açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Sezonun 2. yarısı ile ilgili konuşan Güneş, "Benim herhangi bir sitem yok. Hiçbir yazım, ifadem de yok. Bazen ismimizi kullanarak kamuoyunda infial yaratmak isteyenler oluyor. Sadece bizlerin değil, gelecek nesillerin de sağlıklı mutlu yaşaması için zemin sağlamaya çalışan insanlarız. Yeni umutlarımız var, yeniden başlayıp hızlı ve tempolu bir şekilde, 1-2 aylık dönemi iyi geçirmek istiyoruz. Oradaki maçları önemsiyorum. Bütün bunları kazanacak bir oyun yapısının ortaya çıkmasını umuyorum. Geçen sezon şampiyonluk gördük. Daha çok kazanan takım olmak istiyoruz. Kazanmayı hak ederek bekliyoruz. Rakipleri üstünlük sağlayacağımız bir dost olarak görüyoruz. Onların ve bizim güzel futbolumuza ihtiyaç var. Kavga istemiyoruz. Kötü günlerin de geride kalması için spor camiasının sadece söylemde değil, eylemde de birlikte olmasını bekliyoruz" dedi.

"HÜCUMDA, STOPERDE, SOL BEKTE BİR OYUNCU BEKLİYORUZ"

Takımdan ayrılarak oyuncular ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "Burada idmana çıkan oyuncular var, kalana ya da gidene şu anda karar vermeyeceğiz. Son gün kimin gidip kaldığını gösteceğiz. 20-25 civarında oyuncu yeterli. 20 oyuncu ve 3 kaleci. Teknik olarak düşünürsünüz, idari ekonomik olarak örtüşmeyebilir. Genel kanaatlerimizi söyledik. Mevki olarak da kamuoyunda konuşuluyor. Hücumda, stoperde, sol bekte bir oyuncu bekliyoruz. Dışarıda kalan oyuncuların da üzülmesini istemiyorum. 6-7 oyuncunun aynı mevkide olması sonrasında birileri dışarıda kalmak zorunda. Oyuncu mutlu değilse ayrılmalı, transfer dönemi bittikten sonra mutsuzluğu varsa, çevresine yaymamalı" diye konuştu.

"ÇABUK BİR STOPER İSTİYORUZ"

Hızlı bir stoper istediğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Aboubakar, Cenk var. Kanatta Ricardo, Aras, Kerim... Sakatlık, formsuzluk gibi şartların değiştiği bir takım olarak düşünürsek, bunları yaşayacağız. Ondan sayı 20, 23 diyoruz, yoksa 11 oyuncu yeter size. Elimizdeki oyunculara katkı yapacak, elimizdeki stoperlerden farklı bir stoper düşünüyoruz, çabuk bir stoper. Babel geldi, içeriye gidip kullanabilecek bir oyuncu. Bize uyum sağlayacak bir oyuncu bulursak, oraya da bir oyuncu alırız" ifadelerini kullandı.

"SAMUEL ETO'O GOLCÜ AMA, İSTEDİĞİM TARZ DEĞİL"

Samueo Eto'o'nun istediği forvet tipi olmadığını belirten antrenör, "Rıza hoca ile beraberdik, onlar bizim dostlarımız. Antalyaspor'un oyuncusu, biz Beşiktaş'ın yetkilisiyiz. Bizdeki Motta orada oynuyor, Ömer geçen sene kiralıktı. Transferi şu anda yönetimi ilgilendirir. Biz fikirlerimizi söylüyoruz. Eto'o tecrübesi, golcülük manasından tartışılmaz bir oyuncudur. Ama fizik olarak, top saklayabilecek bir oyuncunun olması işimize gelir. Öbür türlüsü bizde aşağı yukarı var. Demba Ba, Mario Gomez gibi oyuncular lazım. Ibrahimovic varsa, almanız mümkün değil. Onu alamayınca, daha değişik bir oyuncu alabiliyorsunuz. Eto'o gol atabilen bir oyuncu. Eto'o bizde olsa, gol atmaya uygun bir oyuncu. Oynatılabilir, ona göre farklı bir yapı çıkar" diyerek sözlerini noktaladı.