Şenol Güneş'ten forvet transferi açıklaması

Karşılaşmayı değerlendiren ve istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Şenol Güneş, kadroyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Güneş "Özellikle forvetlerin sayısının fazla olması, gidip-geleceklerin belli olmaması, takım kadrosunun oturmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "İlk maçtan avantajlı skorumu vardı. Orada da kazanabilirdik. Düşündüğümüz oyun sahaya yansıdı. rakibin yetenekli oyuncularını kontrol ettik. Gol yemedik, goller attık. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftara da teşekkür ederim, iyi destek oldular. Oyun olarak sıkıntımız yok ama yediğimiz basit gollerde sıkıntımız vardı. Antalyaspor maçında rakibin 4 atağında 3 gol yedik. Beklenmeyen golleri yemek şok etkisi yapıyor. Antalya maçında daha fazla pozisyona girdik ama gol atamadık. Sahamızda 3 gün önce hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ama futbolda böyle şeyler var" dedi.

Güneş "Yeni bir forvet transferi yapacak mısınız?" sorusuna "Zaten 6 forvetimiz var. Onlardan daha iyisini almak için paraya dönüştürmek lazım. Negredo da formda ama bugün Larin ile başladık. Vagner iyi bir oyuncu ama sıra gelmiyor. Mustafa'yı kenarda tutmak zorunda kaldık. Umut'u aldık. Güven yetenekli bir oyuncu. Bazı mevkilerde zamana ihtiyacımız var" yanıtını verdi.