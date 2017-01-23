Şenol Güneş'ten hakem açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, 4-1 kazanmalarına rağmen skor üstünlüğünü aldıktan sonra zaman zaman hatalar yaptıklarını söyledi. Şenol Güneş ayrıca hakemler hakkında ve transfer söylentileriyle ilgili de konuştu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu yaptığı açıklamalar...

''Skora baktığımız zaman deplasmanda 3 puan, olumlu bir taraf. Ama üst seviye bir takım olarak saha içinde eksiğimiz de vardı. Zaten maçtan önce kağıt üzerinde favoriydik. Sonuç olarak bunu gösterdik. Oyun olarak iyi işleri 4-1'den sonra yapmadık. Daha oyuna hakim olup, daha çok pozisyon üretmeliydik. hatalar yaptık. Bunları gidermek zorundayız. Önümüzde zor maçlar var. Konyaspor maçı bizim için kritik olacak. Konyaspor ve Karabükspor maçlarını geçersek daha olumlu düşünebiliriz.''

''Ömer hazır değildi. Fizik olarak sıkıntılı. Orta sahaya hakim olup santraforsuz oynamaya çalıştık. Forvetsiz oynadık. Skor da 1-0 olunca böyle bir hamle yaptık. Cenk'in belinde bir spazm oldu. Oyundan sonra daha da arttı. Sakatlığın büyümesi ileriki maçları da etkiler. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum.''

''HAKEMLERE ÜZÜLÜYORUM, ETKİLENİYORLAR...''

''Hakemlere üzülüyorum. Onlar da biz de baskıdan etkileniyoruz. Hakem eleştirisi yaparak kendimizi ön plana çıkarmak istemiyoruz ama benim kulübeden gördüğüm pozisyonu hakemin saha içinden daha iyi görmesi lazım. Bütün maçlarda hakemleri tartışmak bize bir şey kazandırmıyor.''

ŞENOL GÜNEŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI...

''Benim ağzımdan şunu istiyor, bunu istiyor lafı çıkmadı. Ben yönetime konuştum. Ben yönetime ya da başkana söylerim. Oradan çıkıyor, çıkmıyor bunu bilmiyorum ama benim ağzımdan yazılanları doğru bulmuyorum.''