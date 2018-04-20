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Şenol Güneş'ten ilk açıklama: Bu bir milat olmalı. Canım değil ama içim acıyor

Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki yarım kalan maçın başrolünde, yaralanan, dikiş atılan, hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş vardı. Güneş, Kadıköy'de yaşananları ve duygularını anlattı.

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"Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Hoca, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

(Milliyet)

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