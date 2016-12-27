Şenol Güneş'ten maç sonu önemli açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Boluspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Şenol Güneş'in flaş röportajdaki sözleri...

"2016'yı kapatmak üzereyiz. Ülkemiz için sıkıntılı dönemler oldu. İnşallah hepsi geride kalır. 2017 refah içerisinde ülkemize aydınlık getirir. Birliğimizi beraberliğimizi bozmadan, dışarıya karşı tek vücut olmak zorundayız.

Geride kalan maçlar geride kaldı. Önümüzde yeni bir devre var. Gelecek adına ne yapacağımızla ilgili kulüp olarak umutluyuz. Başta başkan olmak üzere tüm yönetim kurulunda olağanüstü bir gayret var. Kulübü büyüten bir anlayış var, devam ettirmek istiyoruz."

Maçın değerlendirmesi...

"Maçta kalite farkı bakımından sonuç kolay ortaya çıkınca çok pozisyon bulduk. Tüm oyuncuları görme şansımız oldu. Kart görmeden bitirmeleri önemliydi. Hazırlık maçı havasında oynandı. İyi çıkış yapmıştı Boluspor, maddi olarak geride kalmasına rağmen rakiplerinden bunu birliktelikle aile havasıyla aşıyorlar. 2 haftadır kötü gidiyorlar ama umarım düzelirler."

Grupta kalan 2 maç...

"Gruptan çıkmayı garantiledik, son 2 maçta daha rahat olacağız. O maçlar önemsiz demek değil. Oyuncu sahaya çıktığı zaman en iyi futbolunu oynamaya çalışmalı. İster antrenman, ister maç bunu yapmak durumundayız. Skorun 2-0 olması kalite farkını gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan maç bitti."

Transfer sözleri...

"Transferle ilgili konuşmuyorum. Bir düşüncem olunca yönetime söylüyorum, gereğini yapıyorlar."

SAMUEL ETO'O SORUSUNA...

"Ben bilmiyorum, sizden öğreniyorum. Bilmiyorum, ilgileniyorum. Oyuncuları tanıyorum, uzak duruyorum. Sezonun 2. yarısı olacak. İdmana çıkacaklar var o bölgede, o kanaatlerimi söylemem, söylemeyeceğim. Gelenin gidenin benle ilgisi yok. Yazıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Doğru bulmuyorum. Şu isim, bu isim söylemem.

Parası ve kulübün satma durumu olmaması halinde transferde neyi konuşuyoruz. Biz işin mutfağındayız, onlar karar aşamasında. Mevki de söylemeyeceğim. Niye beni zorluyorsunuz, ben de malzeme yok, benden malzeme çıkmaz. Ben elimdeki oyunculara bakıyorum. Oyuncu takıma katkı yaparsa kalır, yapamazsa gider. İyi insan olmak başka bir şey..."