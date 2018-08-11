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Şenol Güneş'ten öğrencilerine hızlı oyun uyarısı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında LASK Linz karşısındaki oyunu beğendiğini aktaran Şenol Güneş, “Bu oyunun üstüne koyarak daha hızlı pas yaparak ve topu daha çok kontrol ederek deplasmanda tur için gerekli skoru alacağınıza eminim” ifadelerini kullandı.

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ELİNİZDEN GELENİ YAPTINIZ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, yine skor üretememekten dert yandı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Vodafone Park’ta LASK Linz’i 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası oyuncularını bir bir tebrik eden Güneş, “Daha farklı kazanabilirdik. Oyun olarak da şartlar içinde ciddi şekilde oynamaya çalıştınız, ancak deplasmana gelen takım için iyi bir hakem ve iyi bir zemin vardı. Rakibe az pozisyon verdik. Bizim de 4-5 net pozisyonumuz vardı ancak gol yoktu. Elinizden gelen gayreti gösterdiniz, hepinize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum” dedi.

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LASK deplasmanı için bu oyunun yetebileceğini ancak sezonun geri kalanı için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu oyunun üstüne koyarak daha hızlı pas yaparak ve topu daha çok kontrol ederek deplasmanda tur için gerekli skoru alacağınıza eminim. Daha hızlı oynamak için futbolun akıcı olması gerekiyor. Bunu sağlamalıyız. Deplasmanda buradakinden (Vodafone Park) daha iyi bir zeminde oynayacağız. Bir diğer eksiğimiz kanatlardan ortalarda da isabet azdı. Kapanan defansı kanatlardan açabiliriz” diye konuştu.

SEZONA 3 PUAN BOL GOLLE BAŞLAYALIM

LARİN’i tek forvet olarak sahaya sürdüğü mücadelede 80’den sonra Love da oyuna alarak çift forvete dönen Şenol Güneş, “Gol atmamız lazım. Son vuruş konusunda sıkıntıları aşmalıyız. Taraftarımız güzel oyun istiyor. Oyunu güzelleştiren en önemli faktör de goldür. Geçen sezondan beri süregelen gol sorununu içimizde çözmeliyiz. Bu maçta zemin çok zorladı bizi ama bu bahane değil. Daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı. Sezonu Akhisar maçıyla açacaklarını da oyuncularına hatırlatan Güneş konuşmasını “Yeni sezona taraftarımızın önünde 3 puan, güzel oyun ve bol golle girelim. Hedefimiz şampiyonluk ve bunu bilerek oynayalım” şeklinde noktaladı.

(Aksam)

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