Şenol Güneş'ten Oğuzhan'a: Cezaya katlanırsın...

Cenk Tosun'un kullanması gereken penaltıyı Oğuzhan'ın atmasına kızan ve bunu basın mensupları ile de paylaşan Güneş, soyunma odasında tepkisini dile getirdi.

Oğuzhan'ı hedef alan Şenol Hoca, "Maçtan önce ‘Penaltıyı Cenk kullansın' dedim siz beni dinlemediniz. Bu yapılan laubalilikten başka bir şey değil. Herkesin önünde bir de tartışma yaşanıyor. Oğuzhan'ın yaptığı yanlış böyle şey olmaz herkes kurallara uyacak. Bundan sonra aynısı yaşanırsa cezasına katlanırsınız" dediği öğrenildi.