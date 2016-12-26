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Şenol Güneş'ten Oğuzhan'a: Cezaya katlanırsın...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Penaltıları Cenk atsın' talimatını dinlemeyen ve Gaziantepspor maçında penaltı kaçıran Oğuzhan Özyakup'a sert çıktı.

  • Habertürk
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Cenk Tosun'un kullanması gereken penaltıyı Oğuzhan'ın atmasına kızan ve bunu basın mensupları ile de paylaşan Güneş, soyunma odasında tepkisini dile getirdi.
 
Oğuzhan'ı hedef alan Şenol Hoca, "Maçtan önce ‘Penaltıyı Cenk kullansın' dedim siz beni dinlemediniz. Bu yapılan laubalilikten başka bir şey değil. Herkesin önünde bir de tartışma yaşanıyor. Oğuzhan'ın yaptığı yanlış böyle şey olmaz herkes kurallara uyacak. Bundan sonra aynısı yaşanırsa cezasına katlanırsınız" dediği öğrenildi.

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