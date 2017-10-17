Şenol Güneş'ten Pepe'ye Falcao uyarısı

Temsilcimiz Beşiktaş yıldızının pek barışmadığı bir isimle karşılaşacak. O da Radamel Falcao... Bu sezon Fransa Ligi'nde fırtına gibi esen Falcao, 8 maçta attığı 12 gol ile krallık yarışında da oldukça iddialı. Geçmişte oynadığı takımlarda (Porto ve A. Madrid) Beşiktaş'a golleri bulunan Kolombiyalı takımının Lyon maçında yoktu yoktu ama bu gece kadroda olacak. Şenol Güneş oyuncu markajına önem veren bir teknik adam değil ama Falcao konusunda hem Pepe'ye hem de Tosic'e özel uyarı var.

(Türkiye)