Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasını Osmanlıspor galibiyetiyle geçen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, 3 puanı hak ettiklerini belirtti. Zorlu bir takımla oynadıklarını ifade eden Güneş, kötü zeminden galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçı şu sözlerle değerlendiren Güneş, “İlk yarının son maçı. Puan olarak 38 yaptık. Bu akşam puan kaybetseydik sıkıntı olurdu. Bizim gibi takımın 40 puan üzerinde alması gerekiyordu. Rakibin güçlü olduğunu biliyorduk. Beklediğimizden daha iyi saha koşulları vardı. Takımın konsantrasyonu iyiydi. Bazen gereksiz geride kalıp hücuma çıkmadık. Maçın tamamına baktığımızda 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Osmanlıspor harika çıkış yaptı. Avrupa’da tur atladı. Böyle zeminde Osmanlıspor’u yenmek bizim için sevindirici” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, muhabirin ‘Santrfor istiyor musunuz?’ sorusuna ise net cevap vermekten kaçınarak şu sözleri söyledi;

“Transferle ilgili fikrimi başkan Fikret Orman ile paylaştım. Artık görev onlarda. Ben hiçbir oyuncuyu kovmuyorum. Biz burada görevliyiz, başkan ve yönetim bize görev verdi. Onlarla konuşup, çalışıyoruz. Gitmesi ve gelmesi gereken isimleri başkana verdim. Bazı mevkilerde fazlalık var ve oyuncular fazla görev alamayacak. Bazı mevkilerde ise eksiklikler var.“