Serdar Ali Çelikler: Aykut Kocaman'ın istifa ettiğine inanmıyorum

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, NTV Spor canlı yayınında Aykut Kocaman'ın istifa ettiğine inanmadığını iddia etti.

İşte Kırmızı Çizgi programında yaptığı açıklamaların satırbaşları;

"İstifa ettiğine inanmıyorum"

"Aykut Kocman'ı getireceksin yapmayın dedim geçen sene. Tek ben demiştim olmaz diye. Ben istifa ettiğine inanmıyorum. "İstifa ediyorum" de. Ne var bunda? İstifa eden adam "İstifa ediyorum" der. Bence istifa ettirmezler. Daha önce de 4 kere istifa etmişti. İstifa eden adam, söyler"

"Aziz Yıldırım, istifa etmesin diye her şeyi yapar"

"Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman istifa etmesin diye elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü Aziz Yıldırım'a Mayıs'a kadar kum torbası gerekiyor. Kongre çalışmalarına kadar. Aykut Kocaman vasat bir teknik direktör. Kadro vasat ve Aziz Yıldırım'ın devri çoktan geçti. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli oluyor. Fenerbahçe vasat olmaz. Takımın ruhu sönmüş. Aziz Yıldırım'ı Mourinho bile kurtaramaz"

"Ali koç yarın başkan olsun..."

"Yarın Ali Koç başkan olsun. Teknik direktör başkası olsun. Sivas maçında tribünler 50 bin kişi olmazsa ben adımı değiştireceğim"

"Fenerbahçe'nin 3A'dan kurtulması lazım"

Fenerbahçe'nin 3A'dan kurtulması lazım. Birincisi Aziz Yıldırım, ikincisi Aykut Kocaman, üçüncüsü Ali Yıldırım. İşler daha kötüye gidecek. Kadıköy'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenecek. Negatife gidiş başladı. Yarın basketbola da gitmeyecekler. Daha forma reklamın yok"