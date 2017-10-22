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Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe kaybederse Aykut Kocaman istifa eder

Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Serdar Ali Çelikler, canlı yayında sürpriz ifadeler kullandı.
 
NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Aykut Kocaman'ın çok yakından tanıyan birinden duyduğu sözleri dile getirdi.
 
Çelikler, canlı yayında Aykut Kocaman'ı yakından tanıyan birinden ''Aykut hocamızı çok seven ve tanıyan biri, 'Galatasaray maçını kaybederse isitfa eder' dedi. Ben de etmez dedim. O da 'Eder' dedi'' ifadelerini kullandı. (Sporx)

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