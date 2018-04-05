Serdar Ali Çelikler: Katarlılar Beşiktaş'ın hisselerini satın alabilir

Çelikler'in yazısı şöyle;

"Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Katar ziyareti malumunuz. Başkan Orman, yanında başta Ethem Sancak da olmak üzere birkaç iş adamı ile Katar’a gitti. Kamuoyuna yansımayan kısım ise bu ziyarette çok önemli bir siyasi ismin de bulunduğu. Katar’ın en önemli isimlerinden biri ile yapılan görüşme duyurulduğu kadarıyla önemli bir sponsorluk anlaşması için. Ancak bana gelen istihbarata göre Katar sermayesinin Beşiktaş hisseleri ile de ilgilendiği yönünde."

Bir süredir süregelen; İstanbul’da da başlayıp Katar’ın başkenti Doha’da devam eden görüşmeler zincirinin sonucunda seneye Beşiktaş’ın ciddi bir sponsorluk anlaşması yapacağı konuşuluyor. Ama kaynaklarım diyor ki; “Sponsorluk ile başlayan bu ilişki bir süre sonra A.Ş.’nin en azından bir kısmının satılmasını da kapsayabilir.”