Serdar Ali Çelikler: Şenol Güneş'in bu olaydan haberi varsa adımı değiştireceğim
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Mertcan Çam transferi için sarfettiği sözler gündeme bomba gibi düştü.
Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Mertcan Çam'la ilgili ödemelerin yapıldığı belgeler ortaya çıkmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu olayın sebebi ise merak konusu olmuştu. Peki Beşiktaş, Trabzonspor'a bu ödemeyi neden yaptı? İşte detaylar...
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Mertcan transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte sözler;
"KASA KOLAYLIĞI SAĞLANMIŞ"
"Beşiktaş, Trabzon'dan hayatından ismini duymadığımız bir adam için 885 bin dolar değerinde bir çek veriyor. Trabzonspor kırdırıyor. Factoring'den değerlendiriyor. Belli ki kulüpler arasında kasa kolaylığı sağlanmış. Bilançoda gösterilmesi için Mertcan transfer edilmiş...."
"BAYRAM DEĞİL, SEYRAN DEĞİL, NEDEN?.."
Peki Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 885 bin dolar ödeme yapmasını gerektirecek konu nedir? Burada hırsızlık yok. Beşiktaş bayram değil seyran değil. 885 bin doları kasa kolaylığı sağlamak adına neden ödemiş?
OLCAY ŞAHAN, MEHMET EKİCİ...
Çünkü geçen sene Beşiktaş ile Trabzonspor arasında iki mesele vardı. Olcay'ın açıklanan bonservisi 250 bin euro idi. Bir de Mehmet Ekici transferinin Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyişi var. Hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye... Demek ki o dönem bir şeyler olmuş. Şenol Güneş'in bu olaydan haberi varsa adımı değiştireceğim.
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