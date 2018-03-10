Serdar Ali Çelikler: Şenol Güneş'in bu olaydan haberi varsa adımı değiştireceğim

Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Mertcan Çam'la ilgili ödemelerin yapıldığı belgeler ortaya çıkmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu olayın sebebi ise merak konusu olmuştu. Peki Beşiktaş, Trabzonspor'a bu ödemeyi neden yaptı? İşte detaylar...

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Mertcan transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte sözler;

"KASA KOLAYLIĞI SAĞLANMIŞ"

"Beşiktaş, Trabzon'dan hayatından ismini duymadığımız bir adam için 885 bin dolar değerinde bir çek veriyor. Trabzonspor kırdırıyor. Factoring'den değerlendiriyor. Belli ki kulüpler arasında kasa kolaylığı sağlanmış. Bilançoda gösterilmesi için Mertcan transfer edilmiş...."