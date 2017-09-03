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Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.

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A Milli Takımımızın dün akşam 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.
 
Hırvatistan ile 5 Eylül'de yapılacak maç için Harkiv'den A Milli Takım kafilesiyle birlikte Eskişehir'e gelen savunma oyuncusu, daha sonra kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü.

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