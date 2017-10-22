Serdar Aziz derbinin 19. dakikasında sakatlanarak yerini Latovlevici'ye bıraktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı defans oyuncusu Serdar Aziz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı defans oyuncusu Serdar Aziz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede yaşanan bir ikili mücadele sonrası belinden sakatlık geçiren Serdar Aziz, oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da Serdar Aziz'in yerine karşılaşmanın 19. dakikasında Iasmin Latovlevici oyuna dahil oldu.
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