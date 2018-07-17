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Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı

Serdar Aziz, AC Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na 'Galatasaray'a gel' çağrısında bulundu.

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Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Milliyet'e verdiği özel röportajında ilginç bir transfer çağrısında bulundu.

Bir dönem Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Serdar Aziz, milli oyuncuyu sarı-kırmızılı takımda görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

Bonservisi AC Milan'da olan Hakan Çalhanoğlu için konuşan Serdar, ''Hakan benim çok sevdiğim, çok düzgün ve kaliteli bir insan. Çok da iyi futbolcu. Milan gibi bir kulüpte oynadığı için onunla gurur duyuyoruz. O da Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Çok da seviyor bizim kulübümüzü... İnşallah onunla bir gün aynı kulüpte oynamak nasip olur. Kapımız açık'' ifadelerini kullandı.

AC Milan, geçtiğimiz sezon başında Hakan Çalhanoğlu'nu Leverkusen'den transfer etti. Hakan, ilk sezonunda zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilmişti.

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