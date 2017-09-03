Serdar Aziz kırık şüphesiyle oyundan alındı

Türkiye - Ukrayna maçının 72. dakikasında Serdar Aziz sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı'nda Serdar Aziz, 72. dakikada girdiği hava mücadelesinde burnundan sakatlandı.

Serdar Aziz'in burnunun kırılma şüphesiyle oyundan alındığı belirtildi.

Sedye ile soyunma odasına çıkan Milli futbolcu acı içinde oyundan çıkarken yerine Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü dahil oldu.

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