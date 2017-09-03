Serdar Aziz kırık şüphesiyle oyundan alındı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda Ukrayna ile oynadığı maçta Serdar Aziz sakatlandı.
Türkiye - Ukrayna maçının 72. dakikasında Serdar Aziz sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı'nda Serdar Aziz, 72. dakikada girdiği hava mücadelesinde burnundan sakatlandı.
Serdar Aziz'in burnunun kırılma şüphesiyle oyundan alındığı belirtildi.
Sedye ile soyunma odasına çıkan Milli futbolcu acı içinde oyundan çıkarken yerine Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü dahil oldu.
Sporx
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