Serdar Aziz, Konya'da darp edilen Hakan Karaoğlu'na yardım edecek
Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz, Konya'da holiganlar tarafından saldırıya uğrayan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'nun tüm eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı.
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Konya'da holiganlarca saldırıya uğrayan, forması elinden alınıp yakılan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'na yardımda bulunacağını açıkladı.
Derin Futbol'un haberine göre; Serdar Aziz, önceki gün Konya'da saldırıya uğrayan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'nun eğitimi süresince tüm masraflarını karşılayacak.
Holiganlar tarafından darp edilen Hakan Karaoğlu ise Serdar Aziz'in yardım teklifine, "Bir şey diyemem, utanırım..." diyerek cevap verdi.
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