Serdar Aziz, Konyaspor maçında kart görmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı görev alamayacak

Karabük karşısında 3 puanı son anda kurtaran Galatasaray, milli arada dinlenme fırsatı bulacak.

Dönüşte ise Aslan’ı zorlu bir Konyaspor deplasmanı bekliyor. Cim Bom’da bu maça Serdar Aziz ceza sınırında çıkacak. Milli futbolcu eğer kart görürse, bir sonraki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Serdar için ayrıca yine ilginç bir 90 dakika geride kaldı.

Milli takımda kırılan burnuyla görev yapmaya devam eden 26 yaşındaki savunmacının dün de kaşında açılma meydana geldi. Bir hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan Serdar, kanamasının durdurulması için bir süre kenarda kaldı ve yine oyuna dönerek fedakârca mücadele etmeyi sürdürdü. (Fanatik)