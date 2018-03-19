Serdar Aziz: Soldado'nun pozisyonu bitirecek gücü kalmadı, bana sarıldı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide Roberto Soldado ile Serdar Aziz'in yaşanan pozisyon çok konuşuldu. Serdar Aziz'den bu pozisyonla ilgili olarak Soldado'ya tepki geldi.
Fenerbahçe - Galatsaray derbisinde kendisinin yaptığı harekete Roberto Soldado'nun penaltı demesi üzerine Serdar Aziz çıldırdı.
Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Serdar Aziz, asıl kendisine dirsek atıldığını söyledi.
Pozisyonu anlatan ve meslektaşını hedef alan Serdar Aziz, "İlk anda omzundan tuttum. Sonra bıraktım. Baktı pozisyon kaçtı, pozisyonu bitirecek gücü kalmadı, bana sarıldı. Önce sırtımdan, sonra da omzumdan çekti... Yere düşürdü. Bana attığı dirsek hakkında konuştu mu!.. Ayakları güçsüz ama çenesi oldukça güçlü bir arkadaş" diye konuştu.
(Takvim)
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