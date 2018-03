Serdar Aziz: Trabzonspor maçında sahadaki yerimi alacağım

A Milli Takımımız'ın önceki akşam Karadağ ile oynadığı maçta forma giymeyen Serdar Aziz karşılaşma sonrası konuştu.

Dizinde ufak bir problem olduğu için teknik heyetin kendisini riske etmediğini belirten Galatasaraylı futbolcu karşılaşmayı değerlendirirken, "İlk yarı çok keyif aldım. 2-0'dan sonra herhalde 5-0 falan diye bekliyordum. Takım olarak iyi bir performans sergiledik ilk bölümde. Ancak avantaj yakalanınca futbolcular kendilerini ve skoru koruma psikolojisine bürünür. Bu maçta da böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı konusunda bilgi veren Serdar Aziz, "Ciddi bir şeyim yok. Dizimde yaşadığım bir problem vardı. Antrenmanda oldu ama çok önemsenecek bir şey değil. Hoca ile konuştuk ve riske etmeyeceğini söyledi. Trabzonspor maçında sahadaki yerimi alacağım" dedi.

Serdar şampiyonluk yarışı ve ligdeki durumlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Her maçı ayrı ayrı ele aldıklarını belirten tecrübeli stoper, "Önümüzde 8 tane final maçı var ve her maçın hikayesi farklı. Bize düşen sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapmak. Her rakibimize saygı duyuyoruz ve önemsiyoruz. Bana göre kolay ya da zor fikstür yok. Biz fikstürü maç maç ele alacağız" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Fatih Terim yönetiminde maçlara çok iyi hazırlandıklarına da dikkat çekerek, "Tecrübesi, futbol bilgisi ve başarıları ile bize ilham veriyor" yorumunu yaptı.

