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Serdar Aziz'in acı günü

Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz'in amcası vefat etti. Cenaze için Bursa'ya giden Serdar, Tunus'taki hazırlık maçı için bu ülkeye giden kafileye daha sonra katılacak.

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Galatasaray'da Serdar Aziz'in acı günü... Sarı-Kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Serdar Aziz'in amcası, ani bir rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu.

Vefat haberini alan Serdar Aziz büyük üzüntü yaşarken, cenaze için Bursa'ya gitti.  Milli futbolcunun, cenaze dolayısıyla Fatih Terim'den özen izin aldığı ve ailesinin yanında olmak istediği öğrenildi. Serdar'ın bu nedenle Tunus'taki Club Africain maçına takımla beraber gidemeyeceği, daha sonra takımdan ayrı olarak ekibe katılacağı belirtildi.

(Sabah)

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