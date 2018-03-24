Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar: Galatasaray Kulübü'nden talepte bulunmadım

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Galatasaray'ı alacakları nedeniyle mahkemeye vereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın yıldız stoperi Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, alacağı nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü mahkemeye vereceği iddialarını net bir dille yalanladı.

Canatar, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Galatasaray'da kimsenin alacağının kalmayacağına inandığını belirtirken, "Çıkan haber tamamen asılsızdır. Bırakın mahkemeye vermeyi, Galatasaray Kulübü'nden talepte dahi bulunmadım. Galatasaray Kulübü'nde bugüne kadar kimsenin alacağı kalmadığı gibi, benim de alacağımın kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2016'da Bursaspor'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Serdar Aziz'in, 2020'ye kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır’da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Mısır’da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA