Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar: Galatasaray Kulübü'nden talepte bulunmadım
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Galatasaray'ı alacakları nedeniyle mahkemeye vereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Galatasaray'ın yıldız stoperi Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, alacağı nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü mahkemeye vereceği iddialarını net bir dille yalanladı.
Canatar, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Galatasaray'da kimsenin alacağının kalmayacağına inandığını belirtirken, "Çıkan haber tamamen asılsızdır. Bırakın mahkemeye vermeyi, Galatasaray Kulübü'nden talepte dahi bulunmadım. Galatasaray Kulübü'nde bugüne kadar kimsenin alacağı kalmadığı gibi, benim de alacağımın kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
2016'da Bursaspor'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Serdar Aziz'in, 2020'ye kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor.
(Sporx)
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