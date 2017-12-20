Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Gürler: İnsan ister istemez Beşiktaşlı oluyor

Osmanlıspor forveti Serdar Gürler Beinsports'a yaptığı açıklamada, 'G.Saray'ın stadına gittim, müthiş bir atmosfer vardı. Kadıköy'e de gittik. O da ilk geldiğim zaman ilk 11 başladığım maçtı. Bir ıslıklar vardı, inanılmazdı, çok güzel bir atmosferdi. Ama geçen sezon Vodafone Park'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Düşün abi. Beşiktaşlı da değilim. Ama o stada girdiğinde insan ister istemez Beşiktaşlı oluyor' dedi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmanlıspor'un milli forveti Serdar Gürler, Beinsport'ta yayınlanan 'Quiz' programında üç büyüklerin statlarındaki atmosferi değerlendirdi.

Golcü oyuncu, "G.Saray'ın stadına gittim, müthiş bir atmosfer vardı. Kadıköy'e de gittik. O da ilk geldiğim zaman ilk 11 başladığım maçtı. Bir ıslıklar vardı, inanılmazdı, çok güzel bir atmosferdi. Ama geçen sezon Vodafone Park'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Düşün abi. Beşiktaşlı da değilim. Ama o stada girdiğinde insan ister istemez Beşiktaşlı oluyor. Yalan yok bende" şeklinde konuştu.

Skorer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA