Serdar Gürler: İnsan ister istemez Beşiktaşlı oluyor Osmanlıspor forveti Serdar Gürler Beinsports'a yaptığı açıklamada, 'G.Saray'ın stadına gittim, müthiş bir atmosfer vardı. Kadıköy'e de gittik. O da ilk geldiğim zaman ilk 11 başladığım maçtı. Bir ıslıklar vardı, inanılmazdı, çok güzel bir atmosferdi. Ama geçen sezon Vodafone Park'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Düşün abi. Beşiktaşlı da değilim. Ama o stada girdiğinde insan ister istemez Beşiktaşlı oluyor' dedi.