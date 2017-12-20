Serdar Gürler: İnsan ister istemez Beşiktaşlı oluyor
Osmanlıspor forveti Serdar Gürler Beinsports'a yaptığı açıklamada, 'G.Saray'ın stadına gittim, müthiş bir atmosfer vardı. Kadıköy'e de gittik. O da ilk geldiğim zaman ilk 11 başladığım maçtı. Bir ıslıklar vardı, inanılmazdı, çok güzel bir atmosferdi. Ama geçen sezon Vodafone Park'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Düşün abi. Beşiktaşlı da değilim. Ama o stada girdiğinde insan ister istemez Beşiktaşlı oluyor' dedi.
Osmanlıspor'un milli forveti Serdar Gürler, Beinsport'ta yayınlanan 'Quiz' programında üç büyüklerin statlarındaki atmosferi değerlendirdi.
Golcü oyuncu, "G.Saray'ın stadına gittim, müthiş bir atmosfer vardı. Kadıköy'e de gittik. O da ilk geldiğim zaman ilk 11 başladığım maçtı. Bir ıslıklar vardı, inanılmazdı, çok güzel bir atmosferdi. Ama geçen sezon Vodafone Park'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Düşün abi. Beşiktaşlı da değilim. Ama o stada girdiğinde insan ister istemez Beşiktaşlı oluyor. Yalan yok bende" şeklinde konuştu.
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